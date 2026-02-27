İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi

    Şamaxıda 47 yaşlı qadının qətlə yetirilməsi ilə bağlı cinayət işi açılıb

    Hadisə
    • 27 fevral, 2026
    • 14:50
    Şamaxıda 47 yaşlı qadının qətlə yetirilməsi ilə bağlı cinayət işi açılıb

    Şamaxıda fevralın 26-da 1979-cu il təvəllüdlü Könül Eminovanın öldürülməsi ilə bağlı cinayət işi açılıb.

    Bu barədə "Report"a Şamaxı Rayon Prokurorluğundan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, ilkin araşdırmalarla Könül Eminovanın yetkinlik yaşına çatmayan şəxs tərəfindən qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib.

    Faktla bağlı Şamaxı Rayon Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci (qəsdən adam öldürmə) maddəsi ilə cinayət işi başlanıb.

    Şamaxı qətl Prokurorluq
    В Шамахы возбуждено уголовное дело по факту убийства 47-летней женщины

    Son xəbərlər

    15:47

    Azərbaycanda Turizm İnkişaf Fondu yaradılacaq

    Turizm
    15:45
    Foto

    Növbəti köç karvanı Kəlbəcər şəhərinə çatıb

    Qarabağ
    15:45

    Fuad Nağıyev: "Postpandemiya dövründə turizm sektoru hər il 25 % böyüyüb"

    Turizm
    15:45

    Efiopiyanın Baş nazirinin şərəfinə rəsmi nahar verilib

    Xarici siyasət
    15:42

    ETX: "Narketing163" adlı qruplaşmanın kiberhücum cəhdlərinin qarşısı alınıb

    İKT
    15:41

    Alabaşlı-Qızılca dəmir yolunda əsaslı təmir işləri yekunlaşır

    İnfrastruktur
    15:40

    Rumıniya Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə və Bolqarıstan yaşıl enerji dəhlizi layihəsinə qoşulmaq istəyir

    Energetika
    15:39

    Azərbaycanda "Süni İntellektə Hazırlıq İndeksi" hazırlanacaq

    İKT
    15:39

    Azərbaycanda "Data Lake"in yaradılması 2028-ci ilin iyuluna kimi başa çatacaq

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti