    Происшествия
    • 27 февраля, 2026
    • 15:02
    В Шамахы возбуждено уголовное дело по факту убийства 47-летней женщины

    В Шамахы возбуждено уголовное дело по факту убийства Кёнуль Эминовой (1979 г.р.), совершенного 26 февраля.

    Об этом Report сообщили в Шамахинской районной прокуратуре.

    В ходе предварительного следствия были получены обоснованные данные, указывающие на то, что К.Эминова стала жертвой умышленного убийства, совершённого несовершеннолетним лицом.

    По факту в Шамахинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР.

    убийство уголовное дело прокуратура Шамахинский район
