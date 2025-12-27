İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    Vyetnamda avtobus qəzaya uğrayıb, azı 7 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 27 dekabr, 2025
    • 11:24
    Vyetnamın şimal əyaləti Yenbayda sərnişin avtobusu qəzaya uğrayıb, azı 7 nəfər ölüb.

    "Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Vyetnam dövlət mediası məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, dağ yamacı ilə hərəkət edərkən aşan avtobusda 19 nəfər olub.

    Xilasedicilər nəqliyyat vasitəsinin qalıqları altından sağ qalan 10 nəfəri çıxarıblar, bir neçə nəfər isə içərisində sıxışıb qalıb.

    Qəzanın mümkün səbəblərindən biri kimi əyləc sisteminin texniki nasazlığı göstərilib.

    Hadisənin səbəblərinin araşdırılması davam edir.

