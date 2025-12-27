Во Вьетнаме в результате ДТП погибли по меньшей мере семь человек
Другие страны
- 27 декабря, 2025
- 09:49
По меньшей мере семь человек погибли в субботу в северной провинции Вьетнама Йенбай в результате ДТП с участием автобуса, перевозившего 19 пассажиров.
Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщают вьетнамские государственные СМИ.
Отмечается, что автобус двигался по склону горы и перевернулся.
Спасатели извлекли из-под обломков автобуса 10 выживших, при этом несколько человек оказались зажаты внутри транспортного средства. Одной из возможных причин ДТП называют отказ тормозной системы.
Расследование причин происшествия продолжается.
