Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL

    Во Вьетнаме в результате ДТП погибли по меньшей мере семь человек

    Другие страны
    • 27 декабря, 2025
    • 09:49
    Во Вьетнаме в результате ДТП погибли по меньшей мере семь человек

    По меньшей мере семь человек погибли в субботу в северной провинции Вьетнама Йенбай в результате ДТП с участием автобуса, перевозившего 19 пассажиров.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщают вьетнамские государственные СМИ.

    Отмечается, что автобус двигался по склону горы и перевернулся.

    Спасатели извлекли из-под обломков автобуса 10 выживших, при этом несколько человек оказались зажаты внутри транспортного средства. Одной из возможных причин ДТП называют отказ тормозной системы.

    Расследование причин происшествия продолжается.

    Вьетнам ДТП пострадавшие жертвы Йенбай

    Последние новости

    10:57

    В Баку грузовик насмерть сбил подростка

    Происшествия
    10:51

    AzerGold раскрыл объем продаж за год

    Промышленность
    10:38

    IFFHS представила рейтинг лучших главных тренеров 2025 года

    Футбол
    10:30

    В НИПИ "Азербярпа" назначен новый директор

    Kультурная политика
    10:28

    В результате ночных атак на Киев пострадали 5 человек

    Другие страны
    10:23
    Фото

    В высокогорных районах Ордубада высота снежного покрова достигла 25 см

    Экология
    10:14
    Фото

    В Астане отметили День солидарности азербайджанцев мира

    Внешняя политика
    10:01

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (27.12.2025)

    Финансы
    09:49

    Во Вьетнаме в результате ДТП погибли по меньшей мере семь человек

    Другие страны
    Лента новостей