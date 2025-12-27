Во Вьетнаме в результате ДТП погибли по меньшей мере семь человек

По меньшей мере семь человек погибли в субботу в северной провинции Вьетнама Йенбай в результате ДТП с участием автобуса, перевозившего 19 пассажиров.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщают вьетнамские государственные СМИ.

Отмечается, что автобус двигался по склону горы и перевернулся.

Спасатели извлекли из-под обломков автобуса 10 выживших, при этом несколько человек оказались зажаты внутри транспортного средства. Одной из возможных причин ДТП называют отказ тормозной системы.

Расследование причин происшествия продолжается.