Argentina Futbol Assosiasiyasının prezidenti sosial ödənişləri ödəməməkdə ittiham edilib
- 27 dekabr, 2025
- 11:33
Prokurorluq Argentina Futbol Assosiasiyasının (AFA) prezidenti Klaudio Tapia 19 milyard peso (12,8 milyon dollar) məbləğində sosial ödənişləri ödəməməkdə ittiham edilib.
"Report"un TN-ə istinadən məlumatına görə, ittihamlar prezidentlə yanaşı, AFA-nın xəzinədarı Pablo Toviçinoya qarşı da irəli sürülüb.
Araşdırma Argentina vergi xidmətinin şikayəti əsasında başladılıb. AFA-nın həm öz, həm də assosiasiyadan təqaüd alanların ödənişlərinin köçürülmədiyi bildirilib.
Daha əvvəl K.Tapia barəsində hüquq-mühafizə orqanlarının apardığı araşdırmalar səbəbindən Argentina millisinin 2026-cı ildə keçiriləcək dünya çempionatından kənarlaşdırılacağı bildirilmişdi.
AFA-nın xəzinədarının müavini Luçano Nakisin də bu məsələlərdə adı hallanır. Hər üç şəxs qanunsuz pul mənimsəməkdə şübhəli bilinir.