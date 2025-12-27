İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü

    "Real" yay transfer dönəmində heyətini gücləndirmək üçün müdafiəçi axtarışlarına başlayıb

    Futbol
    • 27 dekabr, 2025
    • 11:00
    Real yay transfer dönəmində heyətini gücləndirmək üçün müdafiəçi axtarışlarına başlayıb

    İspaniyanın "Real" klubu yay transfer dönəmində heyətini gücləndirmək üçün müdafiəçi axtarışlarına başlayıb.

    "Report" ESPN-ə istinadən xəbər verir ki, Madrid təmsilçisi Almaniyanın "Borussiya" (Dortmund) klubunun üzvü Niko Şlotterbek və "Renn"in (Fransa) müdafiəçisi Jeremi Jake ilə yaxından maraqlanır.

    Rəhbərliyin "Liverpul"dan (İngiltərə) İbraima Konate, "Bavariya"dan (Almaniya) Dayo Upamekano və "Kristal Pelas"dan (İngiltərə) Mark Qehini isə siyahıdan çıxardığı bildirilib.

    Həmçinin "Real" öz akademiyasının yetirmələri, hazırda "Kastilya"da forma geyinən Xoan Martinez və "Komo"ya məxsus Xakobo Ramonun inkişafını da izləyir.

    Qeyd edək ki, komanda hazırda İspaniya La Liqasında 42 xalla ikinci pillədədir.

    "Real" "Borussiya" "Liverpul"

    Son xəbərlər

    11:37

    Ötən gün pirotexniki vasitələr satan 20 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    11:36

    DİN: Ötən gün 30 cinayətin üstü açılıb, 25 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    11:33

    Argentina Futbol Assosiasiyasının prezidenti sosial ödənişləri ödəməməkdə ittiham edilib

    Futbol
    11:29
    Foto

    Türkiyədə təyyarə qəzasında həlak olan generalların nəşi Liviyaya yola salınıb

    Region
    11:27
    Foto
    Video

    Qazaxda maye qazdoldurma məntəqəsinin istismarı dayandırılıb

    Daxili siyasət
    11:24

    Vyetnamda avtobus qəzaya uğrayıb, azı 7 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    11:14

    Azərbaycan manatının dövretmə sürəti azalıb

    Maliyyə
    11:00
    Foto

    "Vəkil Günü" peşə bayramı münasibətilə mərasim keçirilir

    Daxili siyasət
    11:00

    "Real" yay transfer dönəmində heyətini gücləndirmək üçün müdafiəçi axtarışlarına başlayıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti