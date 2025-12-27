Ötən gün pirotexniki vasitələr satan 20 nəfər saxlanılıb
Hadisə
- 27 dekabr, 2025
- 11:37
Ötən gün paytaxt və bölgələrdə pirotexniki vasitələr satan 20 nəfər saxlanılıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətindən məlumat verilib.
Onlarda müxtəlif növ yüksək səs və işıq effekti yaradan pirotexniki vasitələr aşkarlanıb.
