Эльнур Солтанов: В Азербайджане расширяется сотрудничество по развитию ВИЭ

В Азербайджане предприняты важные шаги по привлечению частных инвестиций в сферу возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Как сообщили Report в Минэнерго, заместитель министра Эльнур Солтанов заявил об этом на очередном заседании Комиссии, созданной в соответствии с распоряжением президента Азербайджана №1673 от 5 декабря 2019 года "О дополнительных мерах по реализации проектов в сфере использования возобновляемых источников энергии".

По его словам, Азербайджан для развития ВИЭ расширил сотрудничество с международными партнерами, реализовал ряд крупных проектов. Он также подчеркнул значение зеленой энергии для укрепления энергетической безопасности и роста экспортного потенциала страны.

Секретариат Комиссии представил отчет о реализации проектов в 2025 году и планах на будущее. Отмечено, что введенные в эксплуатацию Ветряная электростанция "Хызы-Абшерон" мощностью 240 МВт и Солнечная электростанция "Гарадаг" мощностью 230 МВт способствуют увеличению доли возобновляемых источников в энергобалансе. Также рассмотрены проекты зеленых энергетических коридоров и зон, их текущее состояние и перспективы. Подчеркнуто, что эти инициативы способствуют привлечению инвестиций, созданию рабочих мест и развитию регионов.

Заместитель председателя правления ОАО "Азерэнержи" Рустам Гасымов проинформировал о подключении объектов возобновляемой энергетики к сети и мерах по укреплению инфраструктуры.

По итогам заседания определены задачи до следующей встречи.

В заседании участвовали представители профильных министерств и ведомств, SOCAR, ОАО "Азерэнержи", ОАО "Азеришыг", Центрального банка, Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, Государственного таможенного комитета и Агентства по разминированию.