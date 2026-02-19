Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Эльнур Солтанов: В Азербайджане расширяется сотрудничество по развитию ВИЭ

    Энергетика
    • 19 февраля, 2026
    • 12:30
    Эльнур Солтанов: В Азербайджане расширяется сотрудничество по развитию ВИЭ

    В Азербайджане предприняты важные шаги по привлечению частных инвестиций в сферу возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

    Как сообщили Report в Минэнерго, заместитель министра Эльнур Солтанов заявил об этом на очередном заседании Комиссии, созданной в соответствии с распоряжением президента Азербайджана №1673 от 5 декабря 2019 года "О дополнительных мерах по реализации проектов в сфере использования возобновляемых источников энергии".

    По его словам, Азербайджан для развития ВИЭ расширил сотрудничество с международными партнерами, реализовал ряд крупных проектов. Он также подчеркнул значение зеленой энергии для укрепления энергетической безопасности и роста экспортного потенциала страны.

    Секретариат Комиссии представил отчет о реализации проектов в 2025 году и планах на будущее. Отмечено, что введенные в эксплуатацию Ветряная электростанция "Хызы-Абшерон" мощностью 240 МВт и Солнечная электростанция "Гарадаг" мощностью 230 МВт способствуют увеличению доли возобновляемых источников в энергобалансе. Также рассмотрены проекты зеленых энергетических коридоров и зон, их текущее состояние и перспективы. Подчеркнуто, что эти инициативы способствуют привлечению инвестиций, созданию рабочих мест и развитию регионов.

    Заместитель председателя правления ОАО "Азерэнержи" Рустам Гасымов проинформировал о подключении объектов возобновляемой энергетики к сети и мерах по укреплению инфраструктуры.

    По итогам заседания определены задачи до следующей встречи.

    В заседании участвовали представители профильных министерств и ведомств, SOCAR, ОАО "Азерэнержи", ОАО "Азеришыг", Центрального банка, Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, Государственного таможенного комитета и Агентства по разминированию.

    Эльнур Солтанов ВИЭ зеленая энергия Минэнерго Азербайджана
    Фото
    Elnur Soltanov: "Yaşıl enerji"dən istifadəyə özəl investisiya cəlbində mühüm addımlar atılıb"
    Фото
    Deputy minister: Azerbaijan advancing private investment in green energy
    Ты - Король

    Последние новости

    12:55

    Минздрав Армении: Зарегистрирован первый случай заражения лихорадки чикунгунья

    В регионе
    12:52

    Обнародовано число уже зарегистрированных для участия на WUF13 в Баку

    Инфраструктура
    12:51

    Визы для иностранцев на WUF13 будут бесплатными

    Внешняя политика
    12:49

    Завтра в Азербайджане ожидаются осадки и сильный ветер

    Экология
    12:47
    Фото

    В ходжалинское село Ханабад возвращаются первые жители

    Внутренняя политика
    12:47

    Генсек ООН представит обзор реализации Новой городской повестки

    Другие страны
    12:44
    Фото

    Азербайджан и Иордания обсудили сотрудничество в сфере туризма

    Туризм
    12:42

    Премьер Пакистана прибыл в Вашингтон для участия в Совете мира по Газе

    Другие страны
    12:41

    Запускается новый автобусный рейс из Баку в Лачын

    Инфраструктура
    Лента новостей