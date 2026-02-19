Elnur Soltanov: "Yaşıl enerji"dən istifadəyə özəl investisiya cəlbində mühüm addımlar atılıb"
- 19 fevral, 2026
- 12:01
Son illər Azərbaycanda bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə sahəsində özəl investisiya cəlbi istiqamətində mühüm addımlar atılıb.
"Report" Energetika Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə nazir müavini Elnur Soltanov nazirlikdə "Bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə sahəsində layihələrin həyata keçirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında" Azərbaycan Prezidentinin 2019-cu il 5 dekabr tarixli 1673 nömrəli Sərəncamı ilə yaradılmış Komissiyanın növbəti iclası zamanı bildirib.
Onun sözlərinə görə, beynəlxalq tərəfdaşlarla əməkdaşlıq genişləndirilib və nəticədə bir sıra iri həcmli layihələr uğurla reallaşdırılıb.
E. Soltanov bərpa olunan enerji ilə bağlı uğurla icra edilmiş layihələri qeyd edib, "yaşıl" enerjinin ölkəmizin enerji təhlükəsizliyinin möhkəmləndirilməsində və ixrac potensialının artırılmasında rolunu vurğulayıb.
İclas zamanı Komissiyanın Katibliyi tərəfindən 2025-ci il ərzində bərpa olunan enerji layihələri ilə bağlı görülmüş işlər və gələcək planlara dair təqdimat edilib. İstismara verilmiş 240 MVt gücündə "Xızı-Abşeron" Külək Elektrik Stansiyası və 230 MVt gücündə "Qaradağ" Günəş Elektrik Stansiyası kimi strateji əhəmiyyətli layihələrin ölkənin enerji balansında bərpa olunan mənbələrin payının artmasında əhəmiyyətli rol oynadığı diqqətə çatdırılıb. Bununla yanaşı, "yaşıl" enerji dəhlizləri və "yaşıl" enerji zonaları istiqamətlərində həyata keçirilən tədbirlər, işlərin gedişatı və gələcək perspektivlərə dair məruzələr dinlənilib. Qeyd olunub ki, həyata keçirilən layihələr ölkəyə əlavə investisiyaların cəlb olunmasına, yeni iş yerlərinin yaradılmasına və regionların dayanıqlı inkişafına mühüm töhfə verir.
"Azərenerji" ASC-nin İdarə heyətinin sədr müavini Rüstəm Qasımov bərpa olunan enerji layihələri üzrə elektrik stansiyalarının elektrik enerjisi şəbəkəsinə qoşulması ilə bağlı cari vəziyyət haqqında məlumat verib, şəbəkə infrastrukturunun gücləndirilməsi istiqamətində görülən işləri diqqətə çatdırıb.
Sonda növbəti iclasa qədər qarşıya qoyulan tapşırıqlara dair qərarlar qəbul edilib.
İclasda Energetika, Fövqəladə Hallar, Ekologiya və Təbii Sərvətlər, Müdafiə, İqtisadiyyat, Maliyyə, Ədliyyə, Kənd Təsərrüfatı, Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat nazirliklərinin, SOCAR, "Azərenerji" ASC, "Azərişıq" ASC, Mərkəzi Bank, Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi, Dövlət Gömrük Komitəsi və Minatəmizləmə Agentliyinin nümayəndələri iştirak ediblər.