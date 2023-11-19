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Ферстаппен стал победителем Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1

Ферстаппен стал победителем Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1 Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем 21-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1 сезона 2023 года - Гран-при Лас-Вегаса.
Формула 1
19 ноября 2023 г. 12:02
Ферстаппен стал победителем Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1

Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем 21-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2023 года - Гран-при Лас-Вегаса.

Как передает Report, соревнования прошли на городской трассе в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

Второе место занял монегаск Шарль Леклер, выступающий за "Феррари". Тройку лучших замкнул мексиканский пилот "Ред Булла" Серхио Перес.

Ферстаппен выиграл Гран-при в 18-й раз в нынешнем сезоне и обновил свой рекорд по количеству выигранных этапов за один год. Ферстаппен одержал 53-ю победу на этапах Формулы-1 и сравнялся по этому показателю с германским пилотом Себастьяном Феттелем. Теперь они делят третье место по этому показателю. Впереди только немец Михаэль Шумахер (91) и британец Льюис Хэмилтон (103).

Ранее Ферстаппен досрочно в третий раз подряд стал чемпионом Формулы-1, в общем зачете на счету нидерландца 549 очков. Второе место после попадания на подиум в этой гонке гарантировал его партнер по команде Перес (273 очка). Третьим идет Хэмилтон (232). В Кубке конструкторов досрочную победу ранее обеспечил "Ред Булл" (822), вторую строчку занимает "Мерседес" (392), третью - "Феррари" (388).

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Версия на азербайджанском языке "Formula 1": Maks Ferstappen mövsümdə 18-ci qələbəsini qazanıb

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