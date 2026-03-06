Золото подорожало на опасениях дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке
Финансы
- 06 марта, 2026
- 10:48
Биржевая стоимость золота выросла в пятницу утром на опасениях относительно дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Как передает Report, это следует из данных торгов.
Цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на $45,7 относительно предыдущего закрытия, или на 0,9%, до $5 124,4 за тройскую унцию.
Майский фьючерс на серебро подорожал на 2,26% - до $84,035 за унцию.
Последние новости
11:27
Азербайджан обсудил сотрудничество с американской компанией в области применения ИИИКТ
11:25
В Азербайджане вынесен приговор обвиняемым в госизменеПроисшествия
11:18
СМИ: Тела погибших на Ближнем Востоке американцев доставят в США завтраДругие страны
11:15
Фото
В Бакинском метро к работе машиниста приступила еще одна девушкаИнфраструктура
10:54
Фото
Первый выпуск специалистов по Bayraktar TB2 состоялся в АзербайджанеАрмия
10:48
Золото подорожало на опасениях дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем ВостокеФинансы
10:48
Фото
Азербайджан и Кот-д'Ивуар обсудили энергетическое сотрудничествоЭнергетика
10:43
Азербайджан может сыграть роль во внедрении платформ Palantir в АфрикеИКТ
10:36