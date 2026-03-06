Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Золото подорожало на опасениях дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке

    Финансы
    • 06 марта, 2026
    • 10:48
    Биржевая стоимость золота выросла в пятницу утром на опасениях относительно дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

    Как передает Report, это следует из данных торгов.

    Цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на $45,7 относительно предыдущего закрытия, или на 0,9%, до $5 124,4 за тройскую унцию.

    Майский фьючерс на серебро подорожал на 2,26% - до $84,035 за унцию.

    эскалация на Ближнем Востоке стоимость золота фьючерсы
    Yaxın Şərqdə münaqişənin daha da güclənməsinə dair narahatlıq fonunda qızıl bahalaşıb
