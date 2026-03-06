İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Yaxın Şərqdə münaqişənin daha da güclənməsinə dair narahatlıq fonunda qızıl bahalaşıb

    Maliyyə
    • 06 mart, 2026
    • 11:22
    Yaxın Şərqdə münaqişənin daha da güclənməsinə dair narahatlıq fonunda qızıl bahalaşıb

    Yaxın Şərqdə münaqişənin daha da güclənməsi ilə bağlı narahatlıqlar fonunda cümə günü səhər qızılın birja dəyəri artıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu ticarət məlumatları təsdiqləyir.

    Nyu-Yorkun COMEX birjasında qızılın bir troya unsiyası üçün aprel fyuçersinin qiyməti əvvəlki bağlanışa nisbətən 45,7 ABŞ dolları və ya 0,9 % artaraq 5 124,4 ABŞ dollarına yüksəlib.

    Gümüşün bir unsiyası üçün may fyuçersinin qiyməti 2,26 % bahalaşaraq 84,035 ABŞ dolları olub.

    Yaxın Şərq Qızıl gümüş
    Золото подорожало на опасениях дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке
    Gold prices rise on fears of further escalation of conflict in Middle East

