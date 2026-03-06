Yaxın Şərqdə münaqişənin daha da güclənməsinə dair narahatlıq fonunda qızıl bahalaşıb
Maliyyə
- 06 mart, 2026
- 11:22
Yaxın Şərqdə münaqişənin daha da güclənməsi ilə bağlı narahatlıqlar fonunda cümə günü səhər qızılın birja dəyəri artıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu ticarət məlumatları təsdiqləyir.
Nyu-Yorkun COMEX birjasında qızılın bir troya unsiyası üçün aprel fyuçersinin qiyməti əvvəlki bağlanışa nisbətən 45,7 ABŞ dolları və ya 0,9 % artaraq 5 124,4 ABŞ dollarına yüksəlib.
Gümüşün bir unsiyası üçün may fyuçersinin qiyməti 2,26 % bahalaşaraq 84,035 ABŞ dolları olub.
