Жуков: ЦАРЭС - открытая инклюзивная платформа для общего устойчивого развития

Программа Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества(ЦАРЭС) является открытой инклюзивной платформой, целью которой является объединение людей, политиков и проектов для общего устойчивого развития.

Программа Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества(ЦАРЭС) является открытой инклюзивной платформой, цель которой - объединение людей, политиков и проектов для общего устойчивого развития.

Как сообщает корреспондент Report из Тбилиси, об этом заявил генеральный директор регионального департамента по Центральной и Западной Азии АБР Евгений Жуков в мероприятии "Финансирование более экологически чистых цепочек добавленной стоимости в регионе ЦАРЭС" (Программа Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества) в рамках ежегодного собрания АБР, которое проходит в столице Грузии.

"В период с 2001 года по 2023 год инвестиции АБР насчитывают 50 млрд долларов в транспорт, энергетику, торговые сектора",- сказал он.