ЦБА: Число уникальных вкладчиков в банках увеличилось почти на 12%
Финансы
- 07 октября, 2025
- 10:46
В первом полугодии 2025 года число уникальных вкладчиков, имеющих срочные депозиты в азербайджанских банках, увеличилось на 11,7%, превысив 168 тыс. человек.
Как сообщает "Report", об этом заявил директор департамента финансовой стабильности Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Атахан Гасанов.
По его словам, с прошлого года наблюдается значительный рост их числа.
В 2024 году число уникальных вкладчиков выросло на 41% - до 150,5 тыс. человек.
