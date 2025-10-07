ЦБА: Число уникальных вкладчиков в банках увеличилось почти на 12%

В первом полугодии 2025 года число уникальных вкладчиков, имеющих срочные депозиты в азербайджанских банках, увеличилось на 11,7%, превысив 168 тыс. человек.

Как сообщает "Report", об этом заявил директор департамента финансовой стабильности Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Атахан Гасанов.

По его словам, с прошлого года наблюдается значительный рост их числа.

В 2024 году число уникальных вкладчиков выросло на 41% - до 150,5 тыс. человек.