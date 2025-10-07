Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    ЦБА: Число уникальных вкладчиков в банках увеличилось почти на 12%

    Финансы
    • 07 октября, 2025
    • 10:46
    В первом полугодии 2025 года число уникальных вкладчиков, имеющих срочные депозиты в азербайджанских банках, увеличилось на 11,7%, превысив 168 тыс. человек.

    Как сообщает "Report", об этом заявил директор департамента финансовой стабильности Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Атахан Гасанов.

    По его словам, с прошлого года наблюдается значительный рост их числа.

    В 2024 году число уникальных вкладчиков выросло на 41% - до 150,5 тыс. человек.

    банки депозиты ЦБА уникальные вкладчики
    Azərbaycan banklarında unikal əmanətçilərin sayı açıqlanıb

