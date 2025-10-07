İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Azərbaycan banklarında unikal əmanətçilərin sayı açıqlanıb

    Maliyyə
    • 07 oktyabr, 2025
    • 10:42
    Azərbaycan banklarında unikal əmanətçilərin sayı açıqlanıb

    Bu ilin I yarısında Azərbaycan banklarında müddətli unikal əmanətçilərin sayı 11,7 % artaraq 168 min nəfəri keçib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) Maliyyə sabitliyi departamentinin direktoru Ataxan Həsənov bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bu rəqəm ötən ildən başlayaraq əhəmiyyətli artım nümayiş etdirib, nəticədə sektorun maliyyə-prudensial tələblərini üstələyib.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı Ataxan Həsənov əmanətçilərin sayı
