    Азербайджан увеличил выручку от экспорта природного газа почти на 7%

    Энергетика
    • 16 декабря, 2025
    • 11:29
    Азербайджан за январь-ноябрь этого года, согласно таможенным декларациям, экспортировал 22 млрд 804 млн 183,89 тыс. кубометров природного газа, что на 3,05% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

    Как сообщает "Report" со ссылкой на статистику Государственного таможенного комитета, стоимость экспортированного из Азербайджана газа составила $8 млрд 117 млн 484,65 тыс., что на 6,7% больше по сравнению с 11 месяцами 2024 года.

    За отчетный период доля природного газа в общем экспорте Азербайджана составила 34,69%.

    Как сообщалось, за январь-ноябрь этого года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму $44,589 млрд. При этом $23,401 млрд пришлось на экспорт (снижение на 3,85%), а $21,188 млрд - на импорт (рост на 12,9%).

    газ экспорт ГТК таможня статистика
