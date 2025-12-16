Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Россия атаковала Харьковскую и Сумскую области Украины: один погибший и 6 раненых

    Другие страны
    16 декабря, 2025
    • 11:25
    Россия атаковала Харьковскую и Сумскую области Украины: один погибший и 6 раненых

    В результате российских атак в Харьковской и Сумской областях Украины один человек погиб, еще шесть мирных жителей получили ранения, также повреждена гражданская инфраструктура.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщили глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов и начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

    По словам Синегубова, под ударами находились семь населенных пунктов Харьковской области, в результате чего три человека получили ранения. Он отметил, что российские войска применяли различные виды вооружения, включая три крылатые авиабомбы, беспилотники типа "Герань-2" и "Молния", один FPV-дрон и другие.

    В Сумской области, по данным Григорова, за минувшие сутки в результате обстрелов погиб один человек, еще трое получили ранения. Зафиксировано около 20 обстрелов 11 населенных пунктов.

