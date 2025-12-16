WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Rusiya Xarkov və Sumıya hücum edib, ölən və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    • 16 dekabr, 2025
    • 11:49
    Rusiya Xarkov və Sumıya hücum edib, ölən və yaralananlar var

    Rusiyanın Xarkov və Sumı vilayətlərinə (Ukrayna) hücumları nəticəsində bir nəfər ölüb, altı nəfər yaralanıb.

    "Report" Ukrayna KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Xarkov Vilayəti Hərbi Administrasiyasının rəhbəri Oleq Sinequbov və onun Sumıdan olan həmkarı Oleq Qriqoryev məlumat verib.

    O.Sinequbovun sözlərinə görə, Xarkov vilayətinin yeddi yaşayış məntəqəsi atəşə tutulub, nəticədə üç nəfər yaralanıb. O qeyd edib ki, Rusiya qüvvələri "Geran-2" və "Molniya" tipli pilotsuz uçuş aparatları, bir "FPV" dron və digər silah növlərindən istifadə edib.

    O.Qriqoryevin məlumatına görə isə Sumi vilayətində son sutka ərzində atəş nəticəsində bir nəfər ölüb və üç nəfər yaralanıb. 11 yaşayış məntəqəsinə təxminən 20 atəş qeydə alınıb.

    Rusiya-Ukrayna müharibəsi Xarkov Sumı vilayəti
    Россия атаковала Харьковскую и Сумскую области Украины: один погибший и 6 раненых

    Son xəbərlər

    12:03

    Azərbaycanda Kosmik muzeyin yaradılması təklif edilib

    Daxili siyasət
    12:02

    Rusiyada məktəbli bıçaqla şagirdi öldürüb, mühafizəçini isə yaralayıb

    Digər ölkələr
    12:01

    Kamran Əliyev Dohada beynəlxalq tədbirdə iştirak edir

    Xarici siyasət
    11:59

    Milli Məclis kosmonavtların xilas edilməsi ilə bağlı sazişə qoşulmanı ratifikasiya edib

    Milli Məclis
    11:56

    Azərbaycanın Pakistan və Özbəkistanla müdafiə sahəsində əməkdaşlıq sazişləri imzalaması təklif olunur

    Milli Məclis
    11:51

    Əli Əhmədov: "Süni intellektin tətbiqi həmkarlar ittifaqlarının fəaliyyətində yenilənməni zəruri edir"

    Biznes
    11:49

    Azərbaycan və Türkiyə Milli Müdafiə Nazirlikləri arasındakı Anlaşma Memorandumu ratifikasiya edilib

    Milli Məclis
    11:49

    Rusiya Xarkov və Sumıya hücum edib, ölən və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    11:47

    "Arsenal"ın müdafiəçisi bir ay yaşıl meydanlardan kənarda qalacaq

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti