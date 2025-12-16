В Азербайджане вдвое увеличилось производство ветровой энергии

На ветровых электростанциях Азербайджана в январе-ноябре этого года произведено 100 млн кВт/ч электроэнергии.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это в 2 раза больше по сравнению с показателями за 11 месяцев 2024 года.

За отчетный период на солнечных электростанциях произведено 572,5 млн кВт/час электроэнергии, что на 10,1% больше по сравнению с показателем годичной давности.

В Азербайджане в январе-ноябре произведено 24 млрд 603,5 млн кВт/ч электроэнергии, что на 1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них 23 млрд 783,1 млн кВт/ч составила товарная электроэнергия (+1%).

На долю гидроэлектростанций приходится 2 млрд 665,9 млн кВт/ч (снижение на 2% в течение года), на долю тепловых электростанций - 20 млрд 444,7 млн кВт/ч (+0,9%), на долю электроэнергии, полученной от сжигания отходов - 172,9 млн кВт/ч (-5,4%).