WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Azərbaycanda külək enerjisinin istehsalı 2 dəfə artıb

    Energetika
    • 16 dekabr, 2025
    • 11:06
    Azərbaycanda külək enerjisinin istehsalı 2 dəfə artıb

    Bu ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycanda külək elektrik stansiyalarında 100 milyon kVt/saat elektrik enerjisi istehsal edilib.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən verdiyi məlumata görə, bu, 2024-cü ilin 11 ayının göstəriciləri ilə müqayisədə 2 dəfə çoxdur.

    Hesabat dövründə günəş elektrik stansiyalarında 572,5 milyon kVt/saat elektrik enerjisi istehsal edilib ki, bu da bir il öncəki göstərici ilə müqayisədə 10,1 % çoxdur.

    Azərbaycanda yanvar-noyabr aylarında 24 milyard 603,5 milyon kVt/saat elektrik enerjisi istehsal edilib ki, bu da ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 1 % çoxdur. Bunun 23 milyard 783,1 milyon kVt/saatı əmtəəlik elektrik enerjisi olub ki, bu da illik müqayisədə 1 % çoxdur.

    Bunun 2 milyard 665,9 milyon kVt/saatı su elektrik stansiyalarının (il ərzində 2 % azalıb), 20 milyard 444,7 milyon kVt/saatı isə istilik elektrik stansiyalarının (+0,9 %), 172,9 milyon kVt/saat tullantıların yandırılmasından alınan elektrik enerjisi (-5,4 %) istehsalının payına düşür.

    Dövlət Statistika Komitəsi elektrik enerjisi istehsalı
    В Азербайджане вдвое увеличилось производство ветровой энергии
    Azerbaijan doubles wind power output

    Son xəbərlər

    12:03

    Azərbaycanda Kosmik muzeyin yaradılması təklif edilib

    Daxili siyasət
    12:02

    Rusiyada məktəbdə yeniyetmə şagirdi öldürüb, mühafizəçini isə yaralayıb

    Digər ölkələr
    12:01
    Foto

    Kamran Əliyev Dohada beynəlxalq tədbirdə iştirak edir

    Xarici siyasət
    11:59

    Milli Məclis kosmonavtların xilas edilməsi ilə bağlı sazişə qoşulmanı ratifikasiya edib

    Milli Məclis
    11:56

    Azərbaycanın Pakistan və Özbəkistanla müdafiə sahəsində əməkdaşlıq sazişləri imzalaması təklif olunur

    Milli Məclis
    11:51

    Əli Əhmədov: "Süni intellektin tətbiqi həmkarlar ittifaqlarının fəaliyyətində yenilənməni zəruri edir"

    Biznes
    11:49

    Azərbaycan və Türkiyə Milli Müdafiə Nazirlikləri arasındakı Anlaşma Memorandumu ratifikasiya edilib

    Milli Məclis
    11:49

    Rusiya Xarkov və Sumıya hücum edib, ölən və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    11:47

    "Arsenal"ın müdafiəçisi bir ay yaşıl meydanlardan kənarda qalacaq

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti