АБР намерен ускорить инвестиции частного сектора в природные решения в Азербайджане

Азиатский банк развития (АБР) одобрил региональный проект технической помощи "Платформа развития рынка материалов на основе природных решений", который охватывает 43 страны, включая Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на АБР, проект стоимостью в 1,5 млн долларов США планируется профинансировать через Специальный фонд технической помощи.

"Проект АБР позволит ускорить инвестиции частного сектора в природные решения с положительным углеродным балансом в развивающихся странах - членах банка. Материалы на основе природных решений, получаемые из быстрорастущих культур и возобновляемых биологических ресурсов, включая бамбук, представляют собой трансформационную возможность для стимулирования мер по борьбе с изменением климата, содействия экономическому развитию и роста частного сектора", - говорится в информации.

Техпомощь будет способствовать формированию функционирующих рынков за счет оценки экосистем, апробации пилотных решений и создания масштабируемой партнерской платформы, мобилизующей рисковый капитал для ускорения развития отрасли материалов на основе природных решений.

В рамках проекта планируется создание региональной платформы развития рынка материалов, основанных на природных решениях, в партнерстве с промышленностью, которая будет способствовать ускорению инвестиций частного сектора в углеродно-позитивные природоориентированные решения.

Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За этот период банк инвестировал в страну около 5,6 млрд долларов, в том числе 4,4 млрд долларов - в государственный сектор, 1,2 млрд долларов - в частный сектор. Крупнейшие направления финансирования - транспорт (1,5 млрд долларов) и энергетика (1,7 млрд долларов).

В рамках новой стратегии партнерства АБР готов инвестировать в Азербайджан до 2,5 млрд долларов.

АБР создан в 1966 году, штаб-квартира расположена в Маниле. Банк объединяет 69 стран-акционеров, из них 50 - государства Азиатско-Тихоокеанского региона.