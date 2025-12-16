Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Назван объем инвестиций членов MÜSİAD в экономику Азербайджана

    В этом году члены Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей (MÜSİAD) инвестировали в экономику Азербайджана 93 млн манатов.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления "MÜSİAD Азербайджан" Рашад Джабирли.

    По его словам, общий объем инвестиций за последние 4 года составил 167 млн манатов.

    "Члены Ассоциации ежегодно осуществляют экспорт на 10 млн манатов. Мы ежегодно ставим перед собой стратегические цели. Одна из этих целей – увеличение инвестиций и расширение торговли, особенно между членами ассоциации. В этом году объем товарооборота между ними составил 4,6 млн манатов. Общий показатель за последние 4 года составляет около 11 млн манатов", – добавил Джабирли.

    "MÜSİAD Azərbaycan"ın üzvlərinın ölkəyə investisiya qoyuluşu açıqlanıb

    Назван объем инвестиций членов MÜSİAD в экономику Азербайджана

