Назван объем инвестиций членов MÜSİAD в экономику Азербайджана
Бизнес
- 16 декабря, 2025
- 11:31
В этом году члены Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей (MÜSİAD) инвестировали в экономику Азербайджана 93 млн манатов.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления "MÜSİAD Азербайджан" Рашад Джабирли.
По его словам, общий объем инвестиций за последние 4 года составил 167 млн манатов.
"Члены Ассоциации ежегодно осуществляют экспорт на 10 млн манатов. Мы ежегодно ставим перед собой стратегические цели. Одна из этих целей – увеличение инвестиций и расширение торговли, особенно между членами ассоциации. В этом году объем товарооборота между ними составил 4,6 млн манатов. Общий показатель за последние 4 года составляет около 11 млн манатов", – добавил Джабирли.
