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Южная Корея и Турция заключили соглашение о валютном свопе

Южная Корея и Турция заключили соглашение о валютном свопе Республика Корея и Турция подписали первое соглашение о валютном свопе с целью развития торговли между двумя странами.
Финансы
12 августа 2021 г. 14:40

Республика Корея и Турция подписали первое соглашение о валютном свопе с целью развития торговли между двумя странами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщило агентство Yonhap.

Соглашение рассчитано на три года и предусматривает конверсионные сделки по обмену южнокорейской и турецкой валют на сумму в 2,3 трлн вон (2 млрд долларов США).

"Соглашение направлено на продвижение двусторонней торговли через механизм торговых расчетов, финансируемый свопами, и финансовое сотрудничество для экономического развития двух стран. Обе стороны ожидают, что это еще больше укрепит сотрудничество между Центробанками двух стран", - приводит агентство заявление Банка Кореи.

Валютный своп - инструмент защиты от нехватки ликвидности, позволяющий занимать деньги у другой страны в собственной валюте.

В июне Банк Кореи и Федеральная резервная система США достигли соглашения о продлении на три месяца действия их валютного свопа на 60 млрд долларов США, срок которого истекал 30 сентября. Пролонгация соглашения позволит Южной Корее ослабить рыночную неопределенность в стране, вызванную пандемией коронавируса.

Южная Корея также имеет двусторонние соглашения о валютных свопах с семью странами, включая Австралию, Канаду и Китай.

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