Внешний госдолг Азербайджана увеличился на 36% в прошлом году

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Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Внешний госдолг Азербайджана на 1 января 2018 года составил 9,398,3 млн долларов (15,978,1 млн манатов), отношение внешнего госдолга к ВВП – 22,8% (в соотношении с ВВП в размере 70,135,1 млн манатов, рассчитанном в 2017-м).

Как сообщает Report со ссылкой на министерство финансов, в прошлом году внешний госдолг увеличился на 35,95%, а его доля в ВВП повысилась на 2,4 п.п.

В структуру долга входят прямые обязательства государства и условные обязательства по привлеченным под госгарантии кредитам. Основная часть средств привлечена от международных финансовых институтов на финансирование различных проектов, остальная часть привлечена путем размещения ценных бумаг на международных финансовых рынках.