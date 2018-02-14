Внешний госдолг Азербайджана увеличился на 36% в прошлом году

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Внешний госдолг Азербайджана на 1 января 2018 года составил 9,398,3 млн долларов (15,978,1 млн манатов), отношение внешнего госдолга к ВВП – 22,8% (в соотношении с ВВП в размере 70,135,1 млн манатов, рассчитанном в 2017-м).
Как сообщает Report со ссылкой на министерство финансов, в прошлом году внешний госдолг увеличился на 35,95%, а его доля в ВВП повысилась на 2,4 п.п.
В структуру долга входят прямые обязательства государства и условные обязательства по привлеченным под госгарантии кредитам. Основная часть средств привлечена от международных финансовых институтов на финансирование различных проектов, остальная часть привлечена путем размещения ценных бумаг на международных финансовых рынках.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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