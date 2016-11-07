Внешние обязательства азербайджанских банков сократились

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Объем совокупных внешних обязательств коммерческих банков Азербайджана по состоянию на 1 октября 2016 года составил 6 358 млн манатов.

Как передает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), по сравнению с показателем на 1 сентября объем совокупных внешних обязательств сократился на 101,6 млн манатов или 1,57%, с началом года – на 1 846,5 млн манатов или 22,5%. Наряду с этим, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается прирост на 72,8 млн манатов или 1,16%.

Аналитическая группа Report считает, что снижение обязательств коммерческих банков по сравнению с началом года объясняется ростом требований ЦБА к этим банкам: "ЦБА с начала года выделил коммерческим банкам на погашение внешних долгов 1,9 млрд манатов. В целом, в сентябре объем внешних долгов и обязательств банковского сектора перед ЦБА несколько сократился".