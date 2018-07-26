Вкладчики "Международного банка Азербайджана - Грузия" смогут получить свои депозиты в отделении "Либерти банка"

© photo: Sputnik / Murad Orujov https://report.az/storage/news/80d0879ba511fb9084f29d04e7fdb0e8/f158303a-c0f8-4a7c-a489-af25c989ec3d_292.jpg

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Вкладчики АО "Международный банк Азербайджана - Грузия" смогут получить свои депозиты в любом отделении "Либерти банка".

Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении Национального банка Грузии.

"Вкладчикам-физическим лицам, выплаты депозитов, размещенных в ликвидируемом банке, начнутся 30 июля. Сумму, не превышающую пять тысяч лари (около 3500 манатов), можно будет получить в любом отделении "Либерти банка". Оставшаяся сумма будет выплачена в ходе процесса ликвидации банка на общих основаниях, - говорится в сообщении.

Напомним, отзыв лицензии происходит на основании обращения акционеров "Международного банк а Азербайджана – Грузия", которые на общем собрании приняли решение о преобразовании банка во небанковскую организацию.