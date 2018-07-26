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    Вкладчики "Международного банка Азербайджана - Грузия" смогут получить свои депозиты в отделении "Либерти банка"

    © photo: Sputnik / Murad Orujov

    Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Вкладчики АО "Международный банк Азербайджана - Грузия" смогут получить свои депозиты в любом отделении "Либерти банка".

    Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении Национального банка Грузии.

    "Вкладчикам-физическим лицам, выплаты депозитов, размещенных в ликвидируемом банке, начнутся 30 июля. Сумму, не превышающую пять тысяч лари (около 3500 манатов), можно будет получить в любом отделении "Либерти банка". Оставшаяся сумма будет выплачена в ходе процесса ликвидации банка на общих основаниях, - говорится в сообщении.

    Напомним, отзыв лицензии происходит на основании обращения акционеров "Международного банк а Азербайджана – Грузия", которые на общем собрании приняли решение о преобразовании банка во небанковскую организацию.

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