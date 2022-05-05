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Вкладчикам четырех закрытых азербайджанских банков компенсировано более 660 млн манатов

Вкладчикам четырех закрытых азербайджанских банков компенсировано более 660 млн манатов На 1 января этого года Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) выплатил компенсации в размере 660,9 млн манатов защищенным вкладчикам ОАО Atabank, Amrah Bank, AGBank и NBC Bank, лицензии которых аннулированы Центробанком Азербайджана в 2020 году.
Финансы
5 мая 2022 г. 12:45
Вкладчикам четырех закрытых азербайджанских банков компенсировано более 660 млн манатов

На 1 января этого года Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) выплатил компенсации в размере 660,9 млн манатов защищенным вкладчикам ОАО Atabank, Amrah Bank, AGBank и NBC Bank, лицензии которых аннулированы Центробанком Азербайджана в 2020 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, эта сумма была выплачена более чем 25 тысячам вкладчиков.

Напомним, что за 15 лет своей деятельности ADİF выплатил компенсации в размере 1 494,4 млн манатов. Общее число вкладчиков, получивших компенсацию, составляет около 53,8 тыс. человек.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 4 bağlanmış bankın əmanətçiləri 660 milyon manatdan çox kompensasiya alıb

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