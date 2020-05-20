Венесуэла требует от Банка Англии вернуть ей золото

Центральный банк Венесуэлы подал иск в лондонский суд с целью добиться от Банка Англии продажи хранящейся у него части золотых резервов Венесуэлы на сумму около 1 млрд долларов США.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на содержание поданного иска, власти Венесуэлы хотели бы потратить средства от продажи золота на борьбу с коронавирусом в стране.

В суд Венесуэла обратилась после того, как направленный Банку Англии в конце апреля запрос о продаже венесуэльского золота не был удовлетворен. Великобритания с 2018 года отказывается вернуть золото Венесуэле, поскольку не признает правительство Николаса Мадуро, которого не считает законным главой государства.

Как следует из текста иска, Центробанк Венесуэлы «добивается постановления суда, которое обязало бы Банк Англии выполнить предложенные действия». Истец настаивает, что продажа золота — «вопрос исключительной срочности», поскольку необходима закупка медикаментов и продуктов питания.

В настоящее время в Венесуэле выявлено почти 750 зараженных коронавирусом, 10 человек скончались.