В руководстве Yelo Bank новое назначение

Команда Yelo Bank (бывший ИКБ "Никойл"), который находится в процессе ребрендинга, продолжается усиляться опытными кадрами.

Как передает Report со ссылкой на сообщение банка, Эльшан Пирмалыев назначен главным директором Управления бизнес банкинга. После утверждения со стороны регулятора он займет пост замеcтителя предcедателя правления банка.

Отметим, что до этого назначения Эльшан Пирмалыев 15 лет проработал в AccessBank. Трудовую деятельность он начал в апреле 2005 года в качестве кредитного специалиста и вырос до позиции главного директора.

Опытный банкир также является членом правления Ассоциации микрофинансирования Азербайджана и руководителем Экспертной группы по кредитам в Ассоциации банков Азербайджана.