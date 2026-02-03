Валютные резервы ЦБА в январе незначительно выросли
Финансы
- 03 февраля, 2026
- 10:24
На 1 февраля текущего года валютные резервы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) составили $11 млрд 563,5 млн.
Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, это на 0,4% больше, чем на 1 января.
Валютные резервы ЦБА за последний год (за период с 1 февраля 2025 года по 1 февраля 2026 года) валютные резервы Центробанка увеличились на 5,2%.
