    Финансы
    • 03 февраля, 2026
    • 10:24
    Валютные резервы ЦБА в январе незначительно выросли

    На 1 февраля текущего года валютные резервы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) составили $11 млрд 563,5 млн.

    Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, это на 0,4% больше, чем на 1 января.

    Валютные резервы ЦБА за последний год (за период с 1 февраля 2025 года по 1 февраля 2026 года) валютные резервы Центробанка увеличились на 5,2%.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta ehtiyatları yanvarda cüzi artıb
    Azerbaijan's central bank foreign reserves increase slightly in January
