Фазаил Садыгов: В Азербайджане лечение наркозависимости доступно всем обратившимся

В Азербайджане медицинская помощь доступна каждому, кто страдает наркозависимостью.

Как сообщает Report, об этом сказал гендиректор Республиканского наркологического центра Фазаил Садыгов.

По его словам, обращения в наркологический центр в основном носят добровольный характер. При этом по сравнению с прошлым годом их количество сократилось.

Садыгов отметил, что многие пациенты пользуются правом на анонимное лечение и проходят терапию амбулаторно: "Принудительное лечение применяется исключительно по решению суда и в соответствии с законодательством Азербайджана. В то же время число случаев такого лечения увеличилось".

Гендиректор подчеркнул, что благодаря просветительской работе среди населения - разъяснению социальных, медицинских, психологических и правовых последствий употребления наркотиков - люди с наркотической зависимостью стали чаще обращаться за профессиональной помощью в специализированные медицинские учреждения.

"Если в мире лечение получает лишь каждый шестой человек, страдающий наркотической зависимостью, то в Азербайджане помощь доступна всем обратившимся. Каждый пациент может пройти лечение - анонимно или в установленном порядке", - подчеркнул он.