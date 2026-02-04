Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    Фазаил Садыгов: В Азербайджане лечение наркозависимости доступно всем обратившимся

    Здоровье
    • 04 февраля, 2026
    • 16:19
    Фазаил Садыгов: В Азербайджане лечение наркозависимости доступно всем обратившимся

    В Азербайджане медицинская помощь доступна каждому, кто страдает наркозависимостью.

    Как сообщает Report, об этом сказал гендиректор Республиканского наркологического центра Фазаил Садыгов.

    По его словам, обращения в наркологический центр в основном носят добровольный характер. При этом по сравнению с прошлым годом их количество сократилось.

    Садыгов отметил, что многие пациенты пользуются правом на анонимное лечение и проходят терапию амбулаторно: "Принудительное лечение применяется исключительно по решению суда и в соответствии с законодательством Азербайджана. В то же время число случаев такого лечения увеличилось".

    Гендиректор подчеркнул, что благодаря просветительской работе среди населения - разъяснению социальных, медицинских, психологических и правовых последствий употребления наркотиков - люди с наркотической зависимостью стали чаще обращаться за профессиональной помощью в специализированные медицинские учреждения.

    "Если в мире лечение получает лишь каждый шестой человек, страдающий наркотической зависимостью, то в Азербайджане помощь доступна всем обратившимся. Каждый пациент может пройти лечение - анонимно или в установленном порядке", - подчеркнул он.

    Наркологический центр наркозависимость Фазаил Садыгов
    Narkoloji Mərkəzin direktoru: Məcburi müalicənin sayı çoxalıb
    Ты - Король

    Последние новости

    17:08

    В Гёйгеле обнаружено тело со следами травм

    Происшествия
    17:08

    После трехлетнего перерыва Чехия и Азербайджан в этом году планируют провести заседание межправкомиссии

    Бизнес
    17:01

    Армения планирует получить средства от ЕИБ на реализацию программы развития Сюника

    В регионе
    16:55

    Кир Стармер заявил, что Мандельсон вводил правительство в заблуждение о связях с Эпштейном

    Другие страны
    16:50

    Служба восстановления в Джебраиле, Губадлы и Зангилане объявила запрос котировок на аудит 2025 года

    Финансы
    16:42

    В школе в Словакии произошла стрельба, двое учеников получили ранения

    Другие страны
    16:37

    Euroclear направит €1,4 млрд доходов от замороженных активов РФ в фонд для Украины

    Другие страны
    16:35

    Россия нанесла удар по Донецкой области Украины: есть погибшие

    Другие страны
    16:33

    В Баку задержаны подозреваемые в вымогательстве 25 тыс. манатов у мужчины

    Происшествия
    Лента новостей