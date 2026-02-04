Казахстан и Пакистан стали стратегическими партнерами

Казахстан и Пакистан выводят отношения на уровень стратегического партнерства.

Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на Акорду, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф по итогам переговоров 4 февраля в Исламабаде подписали Совместную декларацию об установлении стратегического партнерства.

Токаев подчеркнул, что Пакистан является важным и надежным партнером Казахстана в Южной Азии. По его словам, новая декларация открывает качественно новый этап двустороннего сотрудничества.

В ходе переговоров особое внимание было уделено торгово-экономическим связям, инвестициям и транспортной взаимосвязанности. Отмечено, что Казахстан намерен развивать логистические и транспортные проекты в координации со странами Центральной Азии, используя свое стратегическое положение между Востоком и Западом, а также Севером и Югом.