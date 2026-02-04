Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Казахстан и Пакистан стали стратегическими партнерами

    • 04 февраля, 2026
    • 16:14
    Казахстан и Пакистан стали стратегическими партнерами

    Казахстан и Пакистан выводят отношения на уровень стратегического партнерства.

    Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на Акорду, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф по итогам переговоров 4 февраля в Исламабаде подписали Совместную декларацию об установлении стратегического партнерства.

    Токаев подчеркнул, что Пакистан является важным и надежным партнером Казахстана в Южной Азии. По его словам, новая декларация открывает качественно новый этап двустороннего сотрудничества.

    В ходе переговоров особое внимание было уделено торгово-экономическим связям, инвестициям и транспортной взаимосвязанности. Отмечено, что Казахстан намерен развивать логистические и транспортные проекты в координации со странами Центральной Азии, используя свое стратегическое положение между Востоком и Западом, а также Севером и Югом.

