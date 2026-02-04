Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ушаков: Путин принял предложение Си Цзиньпиня посетить с визитом Китай в 2026 году

    • 04 февраля, 2026
    • 16:21
    Ушаков: Путин принял предложение Си Цзиньпиня посетить с визитом Китай в 2026 году

    Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин пригласил президента РФ Владимира Путина с официальным визитом в Китай в первой половине 2026 года.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

    По его словам, Путин принял это приглашение, а также готов принять участие в саммите АТЭС, который пройдет в Китае в ноябре.

    Ушаков добавил, что беседа президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина 4 февраля в формате видеоконференцсвязи длилась 1 час 25 минут.

    Uşakov: Putin Si Cinpinin 2026-cı ildə Çinə səfər dəvətini qəbul edib
