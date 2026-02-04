Ушаков: Путин принял предложение Си Цзиньпиня посетить с визитом Китай в 2026 году

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин пригласил президента РФ Владимира Путина с официальным визитом в Китай в первой половине 2026 года.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, Путин принял это приглашение, а также готов принять участие в саммите АТЭС, который пройдет в Китае в ноябре.

Ушаков добавил, что беседа президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина 4 февраля в формате видеоконференцсвязи длилась 1 час 25 минут.