    Uşakov: Putin Si Cinpinin 2026-cı ildə Çinə səfər dəvətini qəbul edib

    • 04 fevral, 2026
    • 16:30
    Uşakov: Putin Si Cinpinin 2026-cı ildə Çinə səfər dəvətini qəbul edib

    Çin Sədri Si Cinpin Rusiya Prezidenti Vladimir Putini 2026-cı ilin birinci yarısında Çinə rəsmi səfərə dəvət edib.

    "Report" Rusiya KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə jurnalistlərə Rusiya Prezidentinin köməkçisi Yuri Uşakov məlumat verib.

    Onun sözlərinə görə, Putin bu dəvəti qəbul edib, həmçinin noyabrda Çində keçiriləcək Asiya-Sakit Okean İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının (APEC) sammitində iştirak etməyə hazırdır.

    Y.Uşakov əlavə edib ki, Rusiya Prezidenti və Çin Sədrinin fevralın 4-də videokonfrans formatında söhbəti 1 saat 25 dəqiqə davam edib.

