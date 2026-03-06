"Qaradağ Şüşə Zavodu" yenidən özəlləşdirməyə çıxarılır
- 06 mart, 2026
- 16:46
İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti (ƏMDX) "Qaradağ Şüşə Zavodu" ASC səhmlərinin satışı üzrə investisiya müsabiqəsi elan edib.
"Report" Dövlət Xidmətinə istinadən xəbər verir ki, müsabiqə "Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət Proqramı"na və "İnvestisiya müsabiqəsinin keçirilməsi Qaydaları"na uyğun olaraq elan olunub.
Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Salyan şosesi, 23-cü km, 8 ünvanında yerləşən müəssisənin özəlləşdirilməsi üzrə investisiya müsabiqəsində ümumi nominal dəyəri 35 950 630 manat olan 17 975 315 ədəd səhm satışa çıxarılıb. Obyektin ümumilikdə 3 929 120 manat öhdəlikləri var.
İddiaçılar investisiya qoyuluşunun istiqamətləri, məbləği və müddəti göstərilməklə ümumi həcmi 10 000 000 manatdan az olmayan investisiya proqramı təqdim etməli, yeni iş yerlərinin yaradılması, istehsal prosesində müasir texnologiyaların tətbiqi, istehsal olunan məhsulun çeşidinin genişləndirilməsi ilə bağlı təkliflərini verməlidir. Qalib dövlət büdcəsinə 18 000 000 manatdan az olmayan məbləğdə vəsait ödəməlidir.
Müsabiqənin qalibi nəticələr haqqında protokol təsdiq olunduğu tarixdən 30 gün müddətində səhmdar cəmiyyətin səhmlərinin alqı-satqı müqaviləsini imzalamalı, müqavilədə razılaşdırılacaq müddətdə təklif etdiyi pul vəsaitini dövlət büdcəsinə köçürməli, ümumilikdə müqavilə ilə müəyyən olunan şərt və öhdəlikləri yerinə yetirməlidir.
Müsabiqədə ölkə vətəndaşları və xarici investorlar iştirak edə bilərlər. İnvestisiya müsabiqəsinə çıxarılan müəssisə ilə Xidmətin rəsmi internet səhifəsi vasitəsilə tanış olmaq olar.
İddiaçıların ərizə və təkliflərinin qəbulu 15 aprel 2026-cı il tarixi də daxil olmaqla iş günləri saat 10:00-dan 17:30-a qədər ƏMDX-da (ünvan: Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Heydər Əliyev prospekti, 139) aparılacaq.
Müsabiqə təkliflərinin qiymətləndirilməsi Dövlət Xidmətinin inzibati binasında 16 aprel 2026-cı il saat 15:00-dan başlayaraq həyata keçiriləcək.
Xatırladaq ki, "Qaradağ Şüşə Zavodu" bundan əvvəl 2023-cü ildə özəlləşdirilib, "Glass Vay" MMC müsabiqənin qalibi elan olunub. Bununla belə, investor öhdəliklərini yerinə yetirmədiyi üçün müəssisə yenidən özəlləşdirməyə çıxarılır.