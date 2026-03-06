Azərbaycanda növbəti torpaq hərracları keçiriləcək
Biznes
- 06 mart, 2026
- 16:59
Bu ilin aprelin 8-də Azərbaycanın regionlarında 5 torpaq müsabiqəsi və 15 torpaq hərracı keçirəcək.
"Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinə (ƏMDX) istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, hərraclar Dövlət Xidmətinin Bərdə, Cəlilabad, Şamaxı və Şəkinin ərazi şöbələrində olacaq. Müsabiqə və hərraclara müxtəlif bələdiyyə orqanlarına məxsus 20 torpaq sahəsi çıxarılacaq.
Hərraclar barədə ətraflı məlumatı buradan əldə etmək mümkündür.
