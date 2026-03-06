İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Azərbaycanda növbəti torpaq hərracları keçiriləcək

    Azərbaycanda növbəti torpaq hərracları keçiriləcək

    Biznes
    • 06 mart, 2026
    • 16:59
    Azərbaycanda növbəti torpaq hərracları keçiriləcək

    Bu ilin aprelin 8-də Azərbaycanın regionlarında 5 torpaq müsabiqəsi və 15 torpaq hərracı keçirəcək.

    "Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinə (ƏMDX) istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, hərraclar Dövlət Xidmətinin Bərdə, Cəlilabad, Şamaxı və Şəkinin ərazi şöbələrində olacaq. Müsabiqə və hərraclara müxtəlif bələdiyyə orqanlarına məxsus 20 torpaq sahəsi çıxarılacaq.

    Hərraclar barədə ətraflı məlumatı buradan əldə etmək mümkündür.

    Azərbaycan Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti torpaq müsabiqəsi hərrac satış

