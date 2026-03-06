Starmer Bəhreynin müdafiəsi üçün dörd qırıcının yerləşdirilməsini təklif edib
Digər ölkələr
- 06 mart, 2026
- 16:45
Böyük Britaniyanın Baş naziri Kir Starmer Bəhreyn kralı Həməd bin İsa Al Xəlifəy ilə telefon danışığı zamanı krallığın hava hücumundan müdafiəsini təmin etmək üçün dörd qırıcı göndərməyi təklif edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Sky News" Dauninq-stritə istinadən məlumat yayıb.
Məlumata görə, tərəflər Britaniya təyyarələrinin yerləşdirilməsi planlarının yekun işlənməsi üçün əməliyyat qruplarının yaxın günlərdə fəaliyyətlərini əlaqələndirəcəyi barədə razılığa gəliblər.
