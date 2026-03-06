Стармер предложил направить истребители для защиты Бахрейна

Премьер Великобритании Кир Стармер в ходе телефонного разговора с королем Бахрейна Хамадом ибн Иса Аль Халифом предложил направить четыре истребителя для обеспечения противовоздушной обороны королевства.

Как передает Report, об этом сообщает Sky News со ссылкой на Даунинг-стрит.

Согласно информации, стороны договорились, что их оперативные команды в ближайшие дни будут координировать действия для окончательной проработки планов по развертыванию британских самолетов.