Стармер предложил направить истребители для защиты Бахрейна
Другие страны
- 06 марта, 2026
- 16:32
Премьер Великобритании Кир Стармер в ходе телефонного разговора с королем Бахрейна Хамадом ибн Иса Аль Халифом предложил направить четыре истребителя для обеспечения противовоздушной обороны королевства.
Как передает Report, об этом сообщает Sky News со ссылкой на Даунинг-стрит.
Согласно информации, стороны договорились, что их оперативные команды в ближайшие дни будут координировать действия для окончательной проработки планов по развертыванию британских самолетов.
Последние новости
16:55
МИД выразил благодарность странам, поддержавшим Азербайджан после атаки дронов Ирана на НахчыванВнешняя политика
16:51
Минобороны ОАЭ: Сегодня силы ПВО уничтожили 9 иранских баллистических ракетДругие страны
16:49
Турция продлила приостановку полетов в пять стран Ближнего ВостокаВ регионе
16:45
Байрамов и Рыженков обсудили атаку дронов на НахчыванВнешняя политика
16:37
В Азербайджане изменилось решение о нормах пробега служебных автомобилейИнфраструктура
16:32
Стармер предложил направить истребители для защиты БахрейнаДругие страны
16:29
Сийярто: Требуем от Украины разъяснений по поводу перевозки наличных и золота - ОБНОВЛЕНОДругие страны
16:22
Видео
Удар дрона вблизи школы в Нахчыване: Учителя рассказали о происшествииПроисшествия
16:20