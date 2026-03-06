İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Məcnun Məmmədov Ağdamda vətəndaşları qəbul edəcək

    ASK
    • 06 mart, 2026
    • 17:07
    Məcnun Məmmədov Ağdamda vətəndaşları qəbul edəcək

    Martın 12-də, saat 09:00-da kənd təsərrüfatı naziri Məcnun Məmmədov Ağdam Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin (DAİM) inzibati binasında vətəndaşları qəbul edəcək.

    "Report" Nazirliyə istinadən xəbər verir ki, qəbulda Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarından olan sakinlər iştirak edə bilərlər.

    Qəbulda iştirak etmək istəyənlər DAİM-ə (051-950-24-29) müraciət edə bilərlər. Qəbula yazılmaq üçün, həmçinin nazirliyin Çağrı Mərkəzinə zəng etməklə (1652) qeydiyyatdan keçmək olar.

    Qəbula gələn vətəndaşlar şəxsiyyətlərini təsdiq edən sənədləri özləri ilə gətirməlidirlər.

