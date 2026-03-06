Peritan Bozdağ: "Macarıstan millisinin güclü olması bizi daha çox motivasiya edir"
- 06 mart, 2026
- 17:00
Azərbaycanın qadınlardan ibarət millisi DÇ-2027-nin seçmə mərhələsində C Liqasının 3-cü qrupunda sabah Macarıstana qarşı baş tutacaq matçdan öncə daha çox taktiki gedişlər üzərində işləyib.
Bunu "Report"a açıqlamasında yığmanın futbolçusu Peritan Bozdağ deyib.
O, oyuna yüksək səviyyədə hazırlaşdığını qeyd edib:
"Oyuna çox yaxşı hazırlaşmışıq, komanda olaraq motivasiyamız yüksəkdir. Məşqlərdə daha çox taktiki gedişlər üzərində işləmişik. Baş məşqçimizin hər matçda olduğu kimi, bu oyun üçün də bizdən taktiki istəkləri var. Nəticədə güclü rəqibə qarşı mübarizə aparacağıq".
P.Bozdağ rəqib komandanın güclü tərəflərindən danışaraq, bunun onlara əlavə stimul verdiyini vurğulayıb:
"Macarıstan yaxşı oyunçulardan təşkil olunmuş güclü komandadır. Lakin bu bizi ruhdan salmır. Bizim də üstün cəhətlərimiz və keyfiyyətli futbolçularımız var. Rəqibin güclü olması bizi daha çox motivasiya edir. Hazırda hazırlıq prosesini çox səmərəli dəyərləndiririk".
Təzyiq amilinə toxunan futbolçu qeyd edib ki, stress komanda daxilində kollektiv şəkildə hiss olunur:
"Hər bir işdə olduğu kimi, futbolun da stress səviyyəsi yüksəkdir. Meydana çıxan və ya ehtiyatda qalan oyunçu fərqi qoymadan, bu gərginliyi bütün komanda olaraq yaşayırıq. Bu, işimizin bir parçasıdır".
O, seçmə mərhələdəki əsas hədəflərini açıqlayıb:
"Hədəfimiz qrupdan birinci yerlə çıxmaq və liderliyi ələ keçirməkdir. Biz hər oyuna ayrı-ayrılıqda yanaşırıq. Hazırda tamamilə Macarıstanla görüşə fokuslanmışıq, digər matçlar barədə düşünmək üçün vaxtımız olacaq".
Qeyd edək ki, Macarıstan - Azərbaycan matçı sabah, Bakı vaxtı ilə saat 17:30-da Felksutdakı "Panço Arena"da start götürəcək.