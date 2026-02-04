ГЭЦ: В регионах Азербайджана нарушений на экзаменах вдвое больше, чем в столице
Наука и образование
- 04 февраля, 2026
- 16:13
В регионах Азербайджана на выпускных и вступительных экзаменах нарушения правил фиксируются вдвое чаще, чем в Баку.
Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Адыгезал Габибов на встрече с руководителями экзаменов и наблюдателями.
По его словам, проведенный анализ показал, что сертифицированные наблюдатели допускают меньше нарушений. Кроме того, чаще нарушения фиксируются на вступительных экзаменах в вузы и ссузы, где участвуют выпускники прошлых лет, добавил Габибов.
Последние новости
17:08
В Гёйгеле обнаружено тело со следами травмПроисшествия
17:08
После трехлетнего перерыва Чехия и Азербайджан в этом году планируют провести заседание межправкомиссииБизнес
17:01
Армения планирует получить средства от ЕИБ на реализацию программы развития СюникаВ регионе
16:55
Кир Стармер заявил, что Мандельсон вводил правительство в заблуждение о связях с ЭпштейномДругие страны
16:50
Служба восстановления в Джебраиле, Губадлы и Зангилане объявила запрос котировок на аудит 2025 годаФинансы
16:42
В школе в Словакии произошла стрельба, двое учеников получили раненияДругие страны
16:37
Euroclear направит €1,4 млрд доходов от замороженных активов РФ в фонд для УкраиныДругие страны
16:35
Россия нанесла удар по Донецкой области Украины: есть погибшиеДругие страны
16:33