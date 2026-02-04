Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    ГЭЦ: В регионах Азербайджана нарушений на экзаменах вдвое больше, чем в столице

    Наука и образование
    • 04 февраля, 2026
    • 16:13
    В регионах Азербайджана на выпускных и вступительных экзаменах нарушения правил фиксируются вдвое чаще, чем в Баку.

    Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Адыгезал Габибов на встрече с руководителями экзаменов и наблюдателями.

    По его словам, проведенный анализ показал, что сертифицированные наблюдатели допускают меньше нарушений. Кроме того, чаще нарушения фиксируются на вступительных экзаменах в вузы и ссузы, где участвуют выпускники прошлых лет, добавил Габибов.

    DİM rəsmisi: Regionlardakı imtahanlarda qayda pozuntuları paytaxtdan iki dəfə çoxdur
