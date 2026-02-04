ГЭЦ: В регионах Азербайджана нарушений на экзаменах вдвое больше, чем в столице

В регионах Азербайджана на выпускных и вступительных экзаменах нарушения правил фиксируются вдвое чаще, чем в Баку.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Адыгезал Габибов на встрече с руководителями экзаменов и наблюдателями.

По его словам, проведенный анализ показал, что сертифицированные наблюдатели допускают меньше нарушений. Кроме того, чаще нарушения фиксируются на вступительных экзаменах в вузы и ссузы, где участвуют выпускники прошлых лет, добавил Габибов.