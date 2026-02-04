ГУР Украины: Войска КНДР продолжают принимать участие в боях на стороне РФ

Северокорейские войска продолжают принимать участие в боевых действиях в Украине на стороне России.

Как передает Report, об этом сообщает Главное управление разведки (ГУР) Украины.

Отмечается, что солдаты КНДР привлечены к авиаразведке и корректировке ударов реактивных систем залпового огня (РЗСО).

По данным ГУР, группировка войск из КНДР дислоцирована на территории Курской области РФ, откуда и осуществляет атаки с помощью артиллерии и РЗСО по приграничной территории Украины.

В ГУР сообщили, что цель участия армии КНДР в войне РФ против Украины заключается в овладении беспилотными технологиями и получении опыта ведения современной войны.

Ранее СМИ сообщали, что военнослужащих из КНДР отвели с линии фронта в Курской области после тяжелых потерь.