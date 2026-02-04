Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    ГУР Украины: Войска КНДР продолжают принимать участие в боях на стороне РФ

    Другие страны
    • 04 февраля, 2026
    • 15:58
    ГУР Украины: Войска КНДР продолжают принимать участие в боях на стороне РФ

    Северокорейские войска продолжают принимать участие в боевых действиях в Украине на стороне России.

    Как передает Report, об этом сообщает Главное управление разведки (ГУР) Украины.

    Отмечается, что солдаты КНДР привлечены к авиаразведке и корректировке ударов реактивных систем залпового огня (РЗСО).

    По данным ГУР, группировка войск из КНДР дислоцирована на территории Курской области РФ, откуда и осуществляет атаки с помощью артиллерии и РЗСО по приграничной территории Украины.

    В ГУР сообщили, что цель участия армии КНДР в войне РФ против Украины заключается в овладении беспилотными технологиями и получении опыта ведения современной войны.

    Ранее СМИ сообщали, что военнослужащих из КНДР отвели с линии фронта в Курской области после тяжелых потерь.

    Украина Россия КНДР российско-украинская война РЗСО беспилотники ГУР Украины
    Ты - Король

    Последние новости

    17:08

    В Гёйгеле обнаружено тело со следами травм

    Происшествия
    17:08

    После трехлетнего перерыва Чехия и Азербайджан в этом году планируют провести заседание межправкомиссии

    Бизнес
    17:01

    Армения планирует получить средства от ЕИБ на реализацию программы развития Сюника

    В регионе
    16:55

    Кир Стармер заявил, что Мандельсон вводил правительство в заблуждение о связях с Эпштейном

    Другие страны
    16:50

    Служба восстановления в Джебраиле, Губадлы и Зангилане объявила запрос котировок на аудит 2025 года

    Финансы
    16:42

    В школе в Словакии произошла стрельба, двое учеников получили ранения

    Другие страны
    16:37

    Euroclear направит €1,4 млрд доходов от замороженных активов РФ в фонд для Украины

    Другие страны
    16:35

    Россия нанесла удар по Донецкой области Украины: есть погибшие

    Другие страны
    16:33

    В Баку задержаны подозреваемые в вымогательстве 25 тыс. манатов у мужчины

    Происшествия
    Лента новостей