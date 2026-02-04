İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri

    Ukrayna Baş Kəşfiyyat İdarəsi: Şimali Koreya hərbçiləri Rusiya tərəfində döyüşür

    Digər ölkələr
    • 04 fevral, 2026
    • 17:16
    Ukrayna Baş Kəşfiyyat İdarəsi: Şimali Koreya hərbçiləri Rusiya tərəfində döyüşür

    Şimali Koreya hərbçiləri Ukraynada döyüş əməliyyatlarında Rusiya tərəfində iştirak etməyə davam edir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın Baş Kəşfiyyat İdarəsi məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, Şimali Koreya əsgərləri hava kəşfiyyatına və reaktiv yaylım atəş sistemlərin zərbələrinin korreksiyasına cəlb olunublar.

    Məlumata görə, Şimali Koreya qüvvələrindən ibarət qruplaşma Rusiyanın Kursk vilayəti ərazisində yerləşdirilib və buradan artilleriya və reaktiv yaylım atəş sistemləri vasitəsilə Ukraynanın sərhədyanı ərazilərinə hücumlar həyata keçirir.

    Bildirilib ki, Şimali Koreya ordusunun Rusiyanın Ukraynaya qarşı müharibəsində iştirakının məqsədi pilotsuz texnologiyalara yiyələnmək və müasir müharibənin aparılmasına dair təcrübə qazanmaqdır.

    Daha əvvəl KİV-lər məlumat yaymışdı ki, Çin hərbçiləri ağır itkilərdən sonra Kursk vilayətindəki cəbhə xəttindən geri çəkiliblər.

    Şimali Koreya Ukrayna Rusiya-Ukrayna müharibəsi
    ГУР Украины: Войска КНДР продолжают принимать участие в боях на стороне РФ

    Son xəbərlər

    18:24

    Bu gün Özbəkistan XİN rəhbəri ABŞ-yə səfər edəcək

    Region
    18:18

    Rusiyanın dondurulmuş aktivlərindən əldə edilən gəlirlərin 1,4 milyardı Ukraynaya yönəldiləcək

    Digər ölkələr
    18:12

    Prezident: Bu gün BƏƏ bir çox ölkələr üçün nümunədir

    Xarici siyasət
    18:09
    Foto
    Video

    İlham Əliyevə "Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı" təqdim olunub - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    18:09
    Foto

    AUC2026 çərçivəsində "Dizayn günləri" formatında praktiki sessiyalar keçirilib

    İnfrastruktur
    18:08

    "İqtisadi artım üzrə işçi qrupu"nun iclası keçirilib

    Biznes
    18:08

    Paşinyan Azərbaycanla sülh prosesində əldə olunan irəliləyişi inanılmaz adlandırıb

    Xarici siyasət
    18:06

    İran və ABŞ arasında danışıqlar fevralın 6-da Omanda keçiriləcək

    Digər ölkələr
    18:04

    Hazırda ölkə ərazisində yağıntılı və küləkli hava şəraiti davam edir - YENİLƏNİB

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti