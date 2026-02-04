Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    В Астаре в грузе арбузов обнаружена крупная партия наркотиков

    Бизнес
    • 04 февраля, 2026
    • 16:22
    В Астаре в грузе арбузов обнаружена крупная партия наркотиков

    Сотрудники Астаринского таможенного управления Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана пресекли попытку провоза через территорию страны крупной партии наркотиков.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ГТК.

    Согласно информации, при досмотре на таможенном посту "Юг-Астара" транспортного средства, перевозившего груз "свежих арбузов" транзитом из Ирана в Россию, в 92 поддонах, размещенных в прицепе транспортного средства, была обнаружена марихуана общим весом 61 кг.

    По факту ведется расследование.

    Госкомтаможня борьба с наркоторговлей контрабанда наркотиков Астара незаконный оборот наркотиков
    Фото
    "Qarpız" yükündə gizlədilən külli miqdarda narkotik aşkar edilib
    Ты - Король

    Последние новости

    17:08

    В Гёйгеле обнаружено тело со следами травм

    Происшествия
    17:08

    После трехлетнего перерыва Чехия и Азербайджан в этом году планируют провести заседание межправкомиссии

    Бизнес
    17:01

    Армения планирует получить средства от ЕИБ на реализацию программы развития Сюника

    В регионе
    16:55

    Кир Стармер заявил, что Мандельсон вводил правительство в заблуждение о связях с Эпштейном

    Другие страны
    16:50

    Служба восстановления в Джебраиле, Губадлы и Зангилане объявила запрос котировок на аудит 2025 года

    Финансы
    16:42

    В школе в Словакии произошла стрельба, двое учеников получили ранения

    Другие страны
    16:37

    Euroclear направит €1,4 млрд доходов от замороженных активов РФ в фонд для Украины

    Другие страны
    16:35

    Россия нанесла удар по Донецкой области Украины: есть погибшие

    Другие страны
    16:33

    В Баку задержаны подозреваемые в вымогательстве 25 тыс. манатов у мужчины

    Происшествия
    Лента новостей