В Астаре в грузе арбузов обнаружена крупная партия наркотиков
Бизнес
- 04 февраля, 2026
- 16:22
Сотрудники Астаринского таможенного управления Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана пресекли попытку провоза через территорию страны крупной партии наркотиков.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ГТК.
Согласно информации, при досмотре на таможенном посту "Юг-Астара" транспортного средства, перевозившего груз "свежих арбузов" транзитом из Ирана в Россию, в 92 поддонах, размещенных в прицепе транспортного средства, была обнаружена марихуана общим весом 61 кг.
По факту ведется расследование.
