Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta ehtiyatları yanvarda cüzi artıb
Maliyyə
- 03 fevral, 2026
- 10:09
Bu il fevralın 1-nə Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) valyuta ehtiyatları 11 milyard 563,5 milyon ABŞ dolları təşkil edib.
"Report" quruma istinadən xəbər verir ki, bu, yanvarın 1-i ilə müqayisədə 0,4 % çoxdur.
AMB-nin valyuta ehtiyatları son 1 ildə isə 5,2 % artıb.
