Ушаков: Лидеры РФ и КНР обменялись взглядами по отношениям с США, обсудили ситуацию в ИРИ

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время видеоконференции обменялись взглядами по отношениям с США.

Как передает Report, об этом заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Естественно, Владимир Путин и Си Цзиньпин обменялись взглядами на отношения с США. Наши подходы и здесь практически совпадают", - сказал он.

По его словам, лидеры двух стран обсудили и напряженную ситуацию вокруг Ирана.

"Особое внимание уделено напряженной ситуации вокруг Ирана. Путин проинформировал о своей состоявшейся встрече с главой Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани", - сказал помощник президента.

Ушаков сообщил, что они также "сверили подходы по обстановке вокруг Венесуэлы и Кубы".