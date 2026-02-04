Ушаков: Лидеры РФ и КНР обменялись взглядами по отношениям с США, обсудили ситуацию в ИРИ
В регионе
- 04 февраля, 2026
- 16:24
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время видеоконференции обменялись взглядами по отношениям с США.
Как передает Report, об этом заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Естественно, Владимир Путин и Си Цзиньпин обменялись взглядами на отношения с США. Наши подходы и здесь практически совпадают", - сказал он.
По его словам, лидеры двух стран обсудили и напряженную ситуацию вокруг Ирана.
"Особое внимание уделено напряженной ситуации вокруг Ирана. Путин проинформировал о своей состоявшейся встрече с главой Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани", - сказал помощник президента.
Ушаков сообщил, что они также "сверили подходы по обстановке вокруг Венесуэлы и Кубы".
