Токаев пригласил премьера Пакистана посетить с госвизитом Казахстан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа посетить в 2026 году Казахстан с государственным визитом.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Казахстана.

"Касым-Жомарт Токаев пригласил премьера Пакистана посетить Казахстан с государственным визитом, подтвердив готовность принять высокого гостя в текущем году для подведения итогов реализации достигнутых договоренностей и определения дальнейших шагов по укреплению двусторонних отношений", - говорится в сообщении.

Отметим, что Токаев и Шариф сегодня провели переговоры в Исламабаде.