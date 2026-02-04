Токаев пригласил премьера Пакистана посетить с госвизитом Казахстан
- 04 февраля, 2026
- 16:12
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа посетить в 2026 году Казахстан с государственным визитом.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Казахстана.
"Касым-Жомарт Токаев пригласил премьера Пакистана посетить Казахстан с государственным визитом, подтвердив готовность принять высокого гостя в текущем году для подведения итогов реализации достигнутых договоренностей и определения дальнейших шагов по укреплению двусторонних отношений", - говорится в сообщении.
Отметим, что Токаев и Шариф сегодня провели переговоры в Исламабаде.
