Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    Токаев пригласил премьера Пакистана посетить с госвизитом Казахстан

    Другие страны
    • 04 февраля, 2026
    • 16:12
    Токаев пригласил премьера Пакистана посетить с госвизитом Казахстан

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа посетить в 2026 году Казахстан с государственным визитом.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Казахстана.

    "Касым-Жомарт Токаев пригласил премьера Пакистана посетить Казахстан с государственным визитом, подтвердив готовность принять высокого гостя в текущем году для подведения итогов реализации достигнутых договоренностей и определения дальнейших шагов по укреплению двусторонних отношений", - говорится в сообщении.

    Отметим, что Токаев и Шариф сегодня провели переговоры в Исламабаде.

    Казахстан Касым-Жомарт Токаев Пакистан Шахбаз Шариф визит
    Tokayev Pakistanın Baş nazirini ölkəsinə dövlət səfərinə dəvət edib
    Ты - Король

    Последние новости

    17:08

    В Гёйгеле обнаружено тело со следами травм

    Происшествия
    17:08

    После трехлетнего перерыва Чехия и Азербайджан в этом году планируют провести заседание межправкомиссии

    Бизнес
    17:01

    Армения планирует получить средства от ЕИБ на реализацию программы развития Сюника

    В регионе
    16:55

    Кир Стармер заявил, что Мандельсон вводил правительство в заблуждение о связях с Эпштейном

    Другие страны
    16:50

    Служба восстановления в Джебраиле, Губадлы и Зангилане объявила запрос котировок на аудит 2025 года

    Финансы
    16:42

    В школе в Словакии произошла стрельба, двое учеников получили ранения

    Другие страны
    16:37

    Euroclear направит €1,4 млрд доходов от замороженных активов РФ в фонд для Украины

    Другие страны
    16:35

    Россия нанесла удар по Донецкой области Украины: есть погибшие

    Другие страны
    16:33

    В Баку задержаны подозреваемые в вымогательстве 25 тыс. манатов у мужчины

    Происшествия
    Лента новостей