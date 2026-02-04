İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri

    Tokayev Pakistanın Baş nazirini ölkəsinə dövlət səfərinə dəvət edib

    Digər ölkələr
    • 04 fevral, 2026
    • 16:20
    Tokayev Pakistanın Baş nazirini ölkəsinə dövlət səfərinə dəvət edib

    Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev Pakistanın Baş naziri Şahbaz Şərifi bu il Qazaxıstana dövlət səfərinə dəvət edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Qazaxıstan Prezidentinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    "Kasım-Jomart Tokayev Pakistanın Baş nazirini Qazaxıstana dövlət səfərinə dəvət edib, əldə olunmuş razılaşmaların icrasına yekun vurmaq və ikitərəfli münasibətlərin möhkəmləndirilməsi üzrə növbəti addımları müəyyən etmək üçün dəyərli qonağı cari ildə qəbul etməyə hazır olduğunu bildirib", - məlumatda deylib.

    Qeyd edək ki, Tokayev və Şərif bu gün İslamabadda danışıqlar aparıblar.

    Kasım-Jomart Tokayev Qazaxıstan Pakistan
    Токаев пригласил премьера Пакистана посетить с госвизитом Казахстан

    Son xəbərlər

    16:51

    "Günəşli" yatağında MPD texnologiyasının tətbiqi planlaşdırılır

    Energetika
    16:47

    "Partizan"a transfer olunan Azərbaycan millisinin üzvü: "Serbiya çempionatı yaxşı səviyyədədir"

    Futbol
    16:42

    İsa Həbibbəyli: Nəvainin Azərbaycanda ən böyük arxivi var

    Xarici siyasət
    16:41

    Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidməti auditor seçir

    Maliyyə
    16:41

    Bulvarda vergi yoxlamaları zamanı ikili yanaşmalara yol verilib - MƏHKƏMƏ

    Hadisə
    16:35

    Qazaxıstan və Pakistan strateji tərəfdaş olub

    Digər ölkələr
    16:34

    Azərbaycanın qadınlardan ibarət U-19 millisi Özbəkistanı məğlub edib

    Futbol
    16:30

    Uşakov: Putin Si Cinpinin 2026-cı ildə Çinə səfər dəvətini qəbul edib

    Digər ölkələr
    16:24

    "Neftçi"nin yetirməsi I Liqa klubu ilə anlaşıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti