Tokayev Pakistanın Baş nazirini ölkəsinə dövlət səfərinə dəvət edib
Digər ölkələr
- 04 fevral, 2026
- 16:20
Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev Pakistanın Baş naziri Şahbaz Şərifi bu il Qazaxıstana dövlət səfərinə dəvət edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Qazaxıstan Prezidentinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
"Kasım-Jomart Tokayev Pakistanın Baş nazirini Qazaxıstana dövlət səfərinə dəvət edib, əldə olunmuş razılaşmaların icrasına yekun vurmaq və ikitərəfli münasibətlərin möhkəmləndirilməsi üzrə növbəti addımları müəyyən etmək üçün dəyərli qonağı cari ildə qəbul etməyə hazır olduğunu bildirib", - məlumatda deylib.
Qeyd edək ki, Tokayev və Şərif bu gün İslamabadda danışıqlar aparıblar.
Son xəbərlər
16:51
"Günəşli" yatağında MPD texnologiyasının tətbiqi planlaşdırılırEnergetika
16:47
"Partizan"a transfer olunan Azərbaycan millisinin üzvü: "Serbiya çempionatı yaxşı səviyyədədir"Futbol
16:42
İsa Həbibbəyli: Nəvainin Azərbaycanda ən böyük arxivi varXarici siyasət
16:41
Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidməti auditor seçirMaliyyə
16:41
Bulvarda vergi yoxlamaları zamanı ikili yanaşmalara yol verilib - MƏHKƏMƏHadisə
16:35
Qazaxıstan və Pakistan strateji tərəfdaş olubDigər ölkələr
16:34
Azərbaycanın qadınlardan ibarət U-19 millisi Özbəkistanı məğlub edibFutbol
16:30
Uşakov: Putin Si Cinpinin 2026-cı ildə Çinə səfər dəvətini qəbul edibDigər ölkələr
16:24