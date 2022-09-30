В Великобритании представили дизайн монет с изображением короля Карла III

Британский Королевский монетный двор представил дизайн монет с изображением нового короля Великобритании Карла III. Первые монеты достоинством 50 пенсов поступят в обращение уже в декабре этого года.

Британский Королевский монетный двор представил дизайн монет с изображением нового короля Великобритании Карла III. Первые монеты достоинством 50 пенсов поступят в обращение уже в декабре этого года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении.

По традиции, профиль монарха будет обращен влево - в другую сторону он того, куда смотрел предшественник. Профиль Елизаветы II, которая правила до этого в течение рекордных в британской истории 70 лет и семь месяцев был обращен вправо, а ее отца, короля Георга VI (1895-1952), - влево.

Отмечается, что Карл III тесно сотрудничал со скульптором Мартином Дженнигсом над разработкой своего рельефного изображения для монет. С небольшим изменением, учитывающим новое имя суверена, надпись на монетах будет гласить - "Король Карл III, Божьей милостью, защитник веры".

Монеты с изображением Елизаветы II останутся в обращении наряду с новыми монетами с изображением короля. В настоящее время в Соединенном Королевстве циркулирует около 27 млрд монет с портретом покойной королевы.