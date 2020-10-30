В ЕС зафиксирован самый большой экономический рост за последние 25 лет

ВВП стран Евросоюза в третьем квартале, по предварительной оценке, сократился на 3,9% в годовом выражении

Валовый внутренний продукт (ВВП) стран Евросоюза в третьем квартале, по предварительной оценке, сократился на 3,9% в годовом выражении.

Как передает Report, об этом сообщается в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат.

В квартальном исчислении показатель вырос на 12,1%.

ВВП 19 стран еврозоны, по первой оценке, в третьем квартале 2020 года поднялся на 12,7% в квартальном выражении и уменьшился на 4,3% - в годовом. Опрошенные агентством Рейтер аналитики ожидали снижения ВВП еврозоны в годовом выражении на 7%, в квартальном - рост на 9,4%.

Евростат отмечает, что показатели квартального роста в ЕС и еврозоне стали самыми сильными с начала ведения статистики с 1995 года.

Во втором квартале, напротив, агентством было зафиксировано самое сильное снижение ВВП. В ЕС ВВП упал на 11,4% в квартальном выражении и на 13,9% в годовом, в еврозоне — на 11,8% и 14,8% соответственно.